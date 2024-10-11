Penyebab Shin Tae-yong Jadikan Malik Risaldi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Penyebab Shin Tae-yong turunkan Malik Risaldi sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akhirnya terungkap (Foto: PSSI)

MANAMA – Penyebab Shin Tae-yong jadikan Malik Risaldi starter di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akhirnya terungkap. Sang pemain pun resmi melakoni debut untuk Skuad Garuda.

Kejutan dibuat Shin ketika memilih susunan 11 pemain untuk laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia. Malik dipilih sebagai trio penyerang bersama dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick.

Penyerang Persebaya Surabaya itu tampil selama 58 menit di laga kontra Bahrain. Namun, Malik tidak berkontribusi terhadap gol dan assist sepanjang penampilannya.

Muncul pertanyaan, mengapa Malik dijadikan starter oleh Shin? Ternyata jawabannya sudah diberi tahu oleh pelatih asal Korea Selatan itu sejak beberapa hari lalu.

“Terlihat kondisi Malik (Risaldi) lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Malik,” kata Shin kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip Minggu 6 Oktober 2024.

“Jadi akhirnya saya memilih dia,” sambung pria berusia 53 tahun itu.