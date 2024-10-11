Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Shayne Pattynama Nyaris Adu Jotos dan Berani Datangi Tim Official Bahrain Usai Timnas Indonesia Dirampok Wasit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |12:51 WIB
Momen Shayne Pattynama Nyaris Adu Jotos dan Berani Datangi Tim Official Bahrain Usai Timnas Indonesia Dirampok Wasit
Shayne Pattynama (kiri) ngamuk usai wasit rugikan Timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Shayne Pattynama kedapatan nyaris adu jotos setelah berani datangi tim ofisial Bahrain. Hal ini terjadi setelah kemenangan skuad garuda dirampok oleh wasit Ahmed Al Kaf asal Oman.

Pada laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Kamis (10/10/2024) malam waktu setempat itu, laga harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Tim tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-15 lewat tendangan bebas Mohamed Marhoon.

Namun jelang berakhirnya babak pertama, Timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan lewat gol Ragnar Oratmangoen. Bukan hanya itu, Indonesia bahkan berhasil membalikkan keadaan setelah Rafael Struick mencetak gol indah di menit 74.

Hingga 90 menit waktu normal, anak asuh Shin Tae-yong berhasil mempertahankan keunggulannya. Wasit pun memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun anehnya, hingga menit 98, wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung mengakhiri laga hingga Bahrain mencetak gol penyeimbang.

Shayne Pattynama ngamuk usai keputusan wasit merugikan Timnas Indonesia di laga kontra Bahrain

Wasit Ahmed Al Kaf pun pada akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan saat waktu menunjukan menit 99 jelang 100. Alhasil, matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu harus berakhir imbang 2-2.

Melihat kontroversi yang dilakukan wasit Ahmed Al Kaf, Shin Tae-yong beserta seluruh pemain dan ofisial Timnas Indonesia pun segera menghampiri wasit dan menyampaikan protes. Namun di sisi lain, Shayne Pattynama justru berjalan menuju ke arah ofisial Timnas Bahrain.

Halaman:
1 2 3
      
