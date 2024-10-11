Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit asal UEA Omar Mohamed Al Ali Pimpin Laga Timnas Indonesia vs China, Bantu Bahrain Menang Lawan Australia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:42 WIB
Wasit asal UEA Omar Mohamed Al Ali Pimpin Laga Timnas Indonesia vs China, Bantu Bahrain Menang Lawan Australia!
Omar Mohamed Al Ali akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: AFC)
A
A
A

WASIT asal UEA Omar Mohamed Al Ali akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas China. Ia ternyata punya riwayat cukup kontroversial karena pernah ‘membantu’ Bahrain menang lawan Australia!

Momen itu terjadi pada matchday satu Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 5 September 2024. Ketika itu, Al Ali memberikan kartu merah langsung kepada penggawa Timnas Australia di menit ke-77 untuk Kusini Yengi.

Omar Mohamed Al Ali menjadi wasit laga Timnas Australia vs Timnas Bahrain (Foto: AFC)

Kurangnya jumlah pemain tersebut membuat Australia tak berdaya menghadapi Timnas Bahrain. Mereka akhirnya harus takluk 0-1 dari tim tamu gara-gara gol bunuh diri Harry Souttar di menit ke-89.

Menurut informasi yang beredar, Al Ali akan kembali ditugaskan memimpin pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pria berusia 36 tahun itu akan menjadi pengadil laga Timnas China vs Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Kembali, partai yang melibatkan Indonesia akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Lantas, seperti apa riwayat Al Ali?

Selain dianggap menguntungkan Bahrain pada laga kontra Australia, pria kelahiran Sharjah ini sudah cukup malang melintang sebagai wasit. Ia bahkan pernah bertugas pada ajang Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia dengan memimpin tiga pertandingan.

Halaman:
1 2
      
