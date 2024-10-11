Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Apesnya Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong Kena Prank Memalukan Wasit Kontroversial dalam Waktu 6 Bulan!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:04 WIB
Kisah Apesnya Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong Kena Prank Memalukan Wasit Kontroversial dalam Waktu 6 Bulan!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

NASIB apes menimpa Timnas Indonesia dan juga Shin Tae-yong. Pasalnya, skuad Garuda terus-terusan di prank secara memalukan oleh wasit kontroversial dalam waktu enam bulan terakhir.

Terbaru, kontroversi terlihat jelas di laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs Bahrain. Bertanding di Bahrain National Stadium, Kamis (10/10/2024) malam waktu setempat, skuad Garuda digembosi habis-habisan oleh wasit.

Sejumlah keputusan kontroversial dikeluarkan wasit Ahmed Al Kaf asal Oman di pertandingan ini. Salah satu yang paling parah adalah saat dirinya dengan sengaja memperlama waktu hingga tim tuan rumah mencetak gol.

Di matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Bahrain unggul lebih dulu lewat tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhoon. Namun sebelum jeda babak pertama, Timnas Indonesia mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan Ragnar Oratmangoen.

Timnas Indonesia vs Bahrain (Foto: PSSI)

Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia berbalik unggul setelah Rafael Struick mencetak gol cantik di menit ke-74. Naas, kemenangan skuad garuda yang sudah ada di genggaman sirna setelah wasit memperlambat jalannya laga.

Wasit Ahmed Al Kaf sejatinya memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun dirinya justru membiarkan laga berjalan hingga menit ke-99. Parahnya, Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit ke-98.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia harus turun ke posisi 5 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 3 poin. Padahal, jika berhasil menang, anak asuh Shin Tae-yong akan naik ke posisi 2 klasemen membuntuti Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
