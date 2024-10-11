Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Keributan Pecah Kelar Laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang Berakhir 2-2: Manajer Skuad Garuda Sampai Dikartu Merah Wasit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |05:21 WIB
Kronologi Keributan Pecah Kelar Laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang Berakhir 2-2: Manajer Skuad Garuda Sampai Dikartu Merah Wasit!
Emosi Shayne Pattynama pecah disinyalir karena ulah wasit laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Instagram/@dekisbeliardd)
A
A
A

KRONOLOGI keributan pecah kelar laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang berakhir 2-2 akan diulas Okezone. Ketika pertandingan memasuki menit 90+8, wasit asal Oman yang memimpin pertandingan, Ahmed Al Kaf, tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Padahal, ketika waktu menunjuk ke menit 90, Ahmed Al Kaf hanya memberikan tambahan waktu enam menit. Kondisi itu membuat seluruh elemen Timnas Indonesia ketar-ketir, mengingat mereka yang sedang unggul 2-1 lewat gol-gol dari Ragnar Oratmangoen (45+2’) dan Rafael Struick (74’) terus-menerus mendapatkan serangan dari Bahrain.

Keributan terjadi di akhir laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: X/@dekisbeliardd)

(Keributan terjadi di akhir laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: X/@dekisbeliardd)

Sampai akhirnya, petaka menimpa Timnas Indonesia di menit 90+9. Di menit tersebut, Bahrain menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Marhoon. Skor berubah menjadi sama kuat 2-2.

Gol itu menimbulkan protes dari kubu Timnas Indonesia kepada wasit yang memimpin pertandingan. Manajer Timnas Indonesia Sumardji disinyalir melakukan protes keras kepada ofisial keempat yang bertugas di pinggir lapangan.

Setelah mendapat laporan dari wasit keempat, wasit utama yakni Ahmed Al Kaf langsung memberikan kartu merah kepada Sumardji. Setelah memberi kartu merah kepada Sumardji, wasit langsung meminta laga kembali dimulai.

Tak lama setelah kick off yang dilakukan pemain Timnas Indonesia, wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Di sinilah, para pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia melakukan protes kepada Ahmed Al Kaf.

Halaman:
1 2
      
