Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Arab Saudi vs Jepang: Timnas Indonesia Hampir Juru Kunci!

Timnas Indonesia menempati posisi lima klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Arab Saudi vs Jepang akan diulas Okezone. Berkat menang 2-0 atas Arab Saudi via gol-gol dari Daichi Kamada pada menit 14 dan Koki Ogawa (81’), skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kukuh di puncak klasemen Grup C dengan sembilan angka.

Skuad asuhan Hajime Moriyasu menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih tiga laga Grup C dengan kemenangan. Sebelumnya, Timnas Jepang menang 7-0 atas China dan menghajar Bahrain 5-0.

(Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C. (Foto: X/SaudiNT)

Turun ke posisi dua klasemen sementara Grup C ada Australia dengan empat angka dan selisih gol +1. Australia naik ke urutan dua setelah menang 3-1 atas China pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore WIB.

Mengekor di posisi tiga ada Arab Saudi dengan empat angka dan selisih gol 0. Arab Saudi turun ke posisi tiga efek tumbang 0-2 dari Jepang.

Di posisi empat ada Bahrain dengan empat poin dan selisih gol -4. Hasil 2-2 melawan Timnas Indonesia belum cukup membuat Bahrain mempertahankan posisi tiga yang sebelumnya mereka gapai.

Melengkapi lima besar ada Timnas Indonesia dengan Koleksi tiga angka, hasil tiga kali imbang dan belum terkalahkan. Timnas Indonesia sejatinya bisa menang atas Bahrain jika wasit yang memimpin pertandingan Ahmed Al Kaf menyelesaikan pertandingan sesuai injury time yang diberikan.