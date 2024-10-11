Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain Gara-Gara Wasit, Shayne Pattynama Ngamuk Usai Pertandingan

RIFFA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama tak bisa menutupi rasa emosinya usai laga Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir imbang 2-2 di menit 90+9. Shayne ngamuk karena keputusan wasit yang begitu kontroversial di akhir laga, yakni membiarkan pertandingan kelebihan menit yang mana seharusnya sudah berakhir di menit 90+6 karena tambahan waktu hanya 6 menit.

Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

The Reds -julukan Bahrain- mencuri keunggulan lebih dulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhoon (15’). Skuad Garuda kemudian membalaskan lewat sepasang gol Ragnar Oratmangoen (45+3’), dan Rafael Struick (74’).

Keunggulan Timnas Indonesia bertahan cukup lama, setelah akhirnya Mohamed Marhoon (90+9’) kembali mencetak gol. Gol Marhoon menimbulkan kontroversi karena seharusnya pertandingan sudah berhenti di menit 90+6.

Sebab, wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf hanya memberikan tambahan waktu enam menit ketika waktu normal 90 menit sudah selesai. Setelah pertandingan, protes keras pun dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia.