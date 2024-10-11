Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain Gara-Gara Wasit, Shayne Pattynama Ngamuk Usai Pertandingan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |04:46 WIB
Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain Gara-Gara Wasit, Shayne Pattynama Ngamuk Usai Pertandingan
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

RIFFA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama tak bisa menutupi rasa emosinya usai laga Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir imbang 2-2 di menit 90+9. Shayne ngamuk karena keputusan wasit yang begitu kontroversial di akhir laga, yakni membiarkan pertandingan kelebihan menit yang mana seharusnya sudah berakhir di menit 90+6 karena tambahan waktu hanya 6 menit.

Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

The Reds -julukan Bahrain- mencuri keunggulan lebih dulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhoon (15’). Skuad Garuda kemudian membalaskan lewat sepasang gol Ragnar Oratmangoen (45+3’), dan Rafael Struick (74’).

Keunggulan Timnas Indonesia bertahan cukup lama, setelah akhirnya Mohamed Marhoon (90+9’) kembali mencetak gol. Gol Marhoon menimbulkan kontroversi karena seharusnya pertandingan sudah berhenti di menit 90+6.

Wasit Ahmed Al Kaf

Sebab, wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf hanya memberikan tambahan waktu enam menit ketika waktu normal 90 menit sudah selesai. Setelah pertandingan, protes keras pun dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633501/suasana-ruang-ganti-pemain-dan-banyak-keanehan-saat-timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-nvz.webp
Suasana Ruang Ganti Pemain dan Banyak Keanehan saat Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/19/persija_jakarta.jpg
Tantang Persebaya, Persija Siap Gelar Pesta di Depan Bonek
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement