HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Guling-Guling Pemain Bahrain Dibungkam Debut Gemilang Mees Hilgers dan Gol Ragnar Oratmangoen

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |00:12 WIB
Aksi Guling-Guling Pemain Bahrain Dibungkam Debut Gemilang Mees Hilgers dan Gol Ragnar Oratmangoen
Momen salah satu pemain Bahrain melakukan aksi guling-guling. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
A
A
A

AKSI guling-guling pemain Bahrain dibungkam debut gemilang pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers dan gol Ragnar Oratmangoen. Setelah unggul 1-0 via tendangan geledek Mohamed Marhoon pada menit 15, Bahrain menerapkan permainan negatif.

Tiap kali disentuh pemain Timnas Indonesia, pemain Bahrain langsung terguling-guling tanda meminta dikasihani wasit. Bahkan setiap kali ada satu pemain Bahrain yang pura-pura kesakitan, ada dua sampai tiga pemain meminta kepada wasit untuk menghukum pemain Timnas Indonesia.

Momen salah satu pemain Bahrain melakukan aksi guling-guling. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

(Momen salah satu pemain Bahrain melakukan aksi guling-guling. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Untungnya, aksi membosankan pemain Bahrain langsung menghilang begitu saja setelah Timnas Indonesia mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+2. Gol Timnas Indonesia tercipta lewat sepakan kaki kanan Ragnar Oratmangoen, memanfaatkan assist Mees Hilgers.

Mees Hilgers tampil luar biasa dalam laga ini. Meski mentas sebagai debutan, bek 23 tahun ini sama sekali tidak canggung.

Bermain sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3, bek FC Twente ini tampil lugas. Bisa dibilang, tak ada satu pun pemain Bahrain yang bisa unggul duel satu lawan satu kontra Mees Hilgers.

Halaman:
1 2
      
