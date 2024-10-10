Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain: Ragnar Oratmangoen Pecah Kebuntuan Timnas Indonesia, Skor Imbang 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |23:52 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain: Ragnar Oratmangoen Pecah Kebuntuan Timnas Indonesia, Skor Imbang 1-1!
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
HASIL Timnas Indonesia vs Bahrain akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Setelah mendapat pressing tinggi dan kesulitan membangun serangan, Timnas Indonesia akhirnya bisa mulai menemukan ritme permainan jelang akhir laga babak pertama. Mereka intens membangun serangan hingga akhirnya bisa berbuah gol di menit 45+2.

Ragnar Oratmangoen

Ialah Ragnar Oratmangoen yang menjebol gawang Bahrain usai memanfaatkan umpan dari Ivar Jenner. Tendangannya gagal dihalau kiper Ebrahim Lutfalla. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan 1-1. Skor bertahan hingga akhir laga.

Duel Timnas Indonesia vs Bahrain sendiri digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentunya, Timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan dalam laga. Sebab, pasukan Shin Tae-yong baru mengemas 2 poin saat ini sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C.

Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada satu peringkat di atas Timnas Indonesia. Bahrain total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni.

