BREAKING NEWS: Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Bahrain, dari Egy Maulana Vikri hingga Hokky Caraka!

SHIN Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Sebanyak empat pemain yang dicoret adalah Egy Maulana Vikri, Muhammad Ferarri, Hokky Caraka dan Ricky Kambuaya.

Dicoretnya nama-nama di atas murni karena alasan teknis, yakni kalah bersaing dengan personel lain. Egy Maulana Vikri yang beroperasi sebagai winger kanan kalah saing dengan Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan.

(Shin Tae-yong coret 4 pemain jelang Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

Bahkan untuk malam ini, posisi winger kanan Timnas Indonesia ditempati Malik Risaldi. Lanjut ke Muhammad Ferarri yang kalah saing dengan Jay Idzes, Jordi Amat, Mees Hilgers, Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo.

Untuk malam ini, trio bek tengah Timnas Indonesia ditempati Mees Hilgers, Jordi Amat dan Jay Idzes. bagaimana dengan Ricky Kambuaya?

Gelandang Dewa United itu gagal bersaing dengan Thom Haye, Ivar Jenner hingga Nathan Tjoe A-On. Terakhir, Hokky Caraka tak mampu menyaingi Rafael Struick hingga Dimas Drajad.

Setelah dicoret, apakah nama-nama di atas dipulangkan ke Indonesia? Tidak. Mereka akan menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain dari tribun stadion. Nama-nama di atas dicoret karena sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya diizinkan memasukkan 23 nama saja ke dalam daftar susunan pemain (DSP).