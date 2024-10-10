Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat di klik di sini. Duel seru yang akan dilakoni Maarten Paes cs di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membahas mimpi buruk yang pernah dialami Timnas Indonesia karena tumbang 0-10 dari Bahrain. Hal itu terjadi di Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Asia.

Shin Tae-yong mengaku sejujurnya baru mengetahui akan fakta tersebut. Tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu dengan tegas mengatakan ogah memikirkan lebih jauh soal kekalahan telak skuad Garuda atas Bahrain tersebut.

Bagi Shin Tae-yong, hal itu hanyalah masa lalu. Sebab, skuad Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah berbeda dan bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan.

“Perihal kekalahan 10-0 (dari Bahrain), jujur saya kaget, saya baru tahu faktanya kemarin,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (10/10/2024).

“Tapi, masa lalu biarlah berlalu, dan itu sudah berakhir. Besok (hari ini) tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa,” lanjutnya.