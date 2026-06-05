Jelang Timnas Indonesia vs Oman, Suporter Mulai Geruduk Stadion GBK

Suporter mulai mendatangai kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Yuwantoro Winduajie)

JAKARTA – Suporter mulai berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman di FIFA Matchday. Duel tersebut tinggal menghitung jam.

Partai Timnas Indonesia vs Timnas Oman itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB. Suporter pun mulai berbondong-bondong menuju arena.

1. Jersey

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Jumat (5/6/2026), mayoritas pendukung datang mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan dominasi warna merah dan putih. Mereka hadir bersama teman, keluarga, hingga pasangan untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda.

Selain menunggu pertandingan dimulai, para suporter juga memanfaatkan berbagai aktivitas yang disediakan di area luar stadion. Salah satunya permainan menendang bola ke gawang yang menarik perhatian pengunjung.

Salah seorang suporter, Hilman Arifin Kuswara, mengaku datang dari Bekasi bersama istri dan anaknya. Mereka ingin melihat perkembangan Timnas Indonesia di bawah pelatih baru.

"Saya sengaja untuk melihat perkembangan Timnas. Kemarin gagal ke Piala Dunia, ke depan kan ada Piala AFF dan Piala Asia. Jadi dengan uji coba ini saya mau melihat langsung bagaimana kondisi Timnas sekarang," kata Hilman, Jumat (5/6/2026).