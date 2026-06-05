Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Oman, Suporter Mulai Geruduk Stadion GBK

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |18:17 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Oman, Suporter Mulai Geruduk Stadion GBK
Suporter mulai mendatangai kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Yuwantoro Winduajie)
A
A
A

JAKARTA – Suporter mulai berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman di FIFA Matchday. Duel tersebut tinggal menghitung jam.

Partai Timnas Indonesia vs Timnas Oman itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB. Suporter pun mulai berbondong-bondong menuju arena.

1. Jersey

Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Jumat (5/6/2026), mayoritas pendukung datang mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan dominasi warna merah dan putih. Mereka hadir bersama teman, keluarga, hingga pasangan untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda.

Selain menunggu pertandingan dimulai, para suporter juga memanfaatkan berbagai aktivitas yang disediakan di area luar stadion. Salah satunya permainan menendang bola ke gawang yang menarik perhatian pengunjung.

Salah seorang suporter, Hilman Arifin Kuswara, mengaku datang dari Bekasi bersama istri dan anaknya. Mereka ingin melihat perkembangan Timnas Indonesia di bawah pelatih baru.

"Saya sengaja untuk melihat perkembangan Timnas. Kemarin gagal ke Piala Dunia, ke depan kan ada Piala AFF dan Piala Asia. Jadi dengan uji coba ini saya mau melihat langsung bagaimana kondisi Timnas sekarang," kata Hilman, Jumat (5/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/51/3222799/timnas_indonesia_naik_ke_peringkat_118_dunia_jika_menang_atas_oman_pssi-WPi2_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Oman di FIFA Matchday Juni 2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/51/3222792/link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_oman_pssi-UzrC_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Matchday Juni 2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/51/3222769/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_oman_di_fifa_matchday_juni_2026_malam_ini_pssi-QbLj_large.jpg
Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Matchday Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/51/3222729/kevin_diks-9EX1_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Oman, Kevin Diks Dukung Penuh Penunjukan Rizky Ridho sebagai Kapten
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/06/05/11/1714151/iraola-resmi-jadi-pelatih-anyar-liverpool-xzd.jpg
Iraola Resmi Jadi Pelatih Anyar Liverpool
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/05/andoni_iraola_1.jpg
Komentar Perdana Andoni Iraola Setelah Jadi Pelatih Liverpool: Klub Spesial!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement