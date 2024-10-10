Persis Solo Manfaatkan FIFA Matchday untuk Berbenah, Siap Rotasi Skuad

SOLO - Persis Solo melakukan pembenahan besar-besaran selama jeda internasional atau FIFA Matchday. Caretaker pelatih, Yogie Nugraha, mengatakan rotasi dalam skuad sedang digencarkan untuk mematangkan persiapan saat kompetisi berlanjut.

Saat ini, jeda internasional sesuai kalender FIFA sedang berlangsung hingga 15 Oktober 2024. Kompetisi Liga 1 2024-2025 sendiri akan rehat hingga 19 Oktober mendatang.

Persis akan langsung menghadapi dua pertandingan krusial di akhir Oktober. Laskar Sambernyawa bersua dengan Borneo FC (19 Oktober) dan Bali United (27 Oktober 2024).

Dua pertandingan ini penting bagi Persis untuk mendongkrak posisi di klasemen. Saat ini, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan berada di posisi ke-15 setelah meraih satu kemenangan, satu kali imbang, dan lima kekalahan.

Yogie mengatakan fokus skuadnya selama jeda internasional adalah mencoba pemain-pemain baru. Rotasi skuad akan dilakukan untuk pertandingan uji coba sebelum jeda kompetisi selesai.

"Yang pasti kami punya 32 pemain yang didaftarkan dan kualitas mereka hampir sama, jadi kami percaya dengan skuad yang ada,” kata Yogie, mengutip dari laman resmi PT LIB, Kamis (10/10/2024).

“Walau pun situasinya saat ini Ricardo Lima tidak bisa bermain hingga akhir musim, mudah-mudahan ada perubahan sebelum kompetisi resmi selesai,” imbuhnya.