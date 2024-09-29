Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Persis Solo di Liga 1 2024-2024: Skor Kacamata Bertahan Sampai Pertandingan Selesai

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |17:49 WIB
Hasil Semen Padang vs Persis Solo di Liga 1 2024-2024: Skor Kacamata Bertahan Sampai Pertandingan Selesai
Semen Padang vs Persis Solo bermain imbang tanpa gol di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Semen Padang)
A
A
A

SEMEN Padang FC dan Persis Solo harus puas berbagi poin pada lag lanjutan Liga 1 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/9/2024) sore WIB.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Tidak adanya gol membuat laga berkesudahan 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Semen Padang FC yang bermain sebagai tuan rumah tampil cukup dominan ketimbang Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC- nyaris membuka keran golnya lewat tendangan Cornelius Stewart di menit 11 yang masih bisa ditepis kiper Persis Solo. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan pasukan Eduardo Almeida itu.

Persis Solo yang mengandalkan serangan balik mendapatkan peluangnya di menit 28 lewat tendangan jarak jauh Sho Yamamoto. Namun tendangan itu masih mampu ditangkap sangat baik oleh Teguh Amiruddin.

Pertandingan berjalan cukup alot. Serangan yang dilancarkan Semen Padang FC dan Persis Solo sangat polos sehingga masih buntu. Pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
