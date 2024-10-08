Jadwal Ketibaan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di Bahrain Hari Ini, Langsung Dipeluk Shin Tae-yong?

JADWAL ketibaan kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di Bahrain hari ini, Selasa (8/10/2024) akan diulas Okezone. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, Maarten Paes akan mendarat pada hari ini pukul 14.45 waktu setempat.

Jika dikonversi ke Waktu Indonesia Barat, kiper 26 tahun itu tiba di Bahrain pada pukul 19.45. Jika sudah dalam kondisi bugar, Maarten Paes sudah bisa berlatih bersama skuad Timnas Indonesia dalam sesi latihan yang digelar malam ini. Apakah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung memeluk Maarten Paes dalam pertemuan nanti?

Sekadar diketahui, Maarten Paes baru berangkat dari Amerika Serikat pada Senin 7 Oktober 2024 pagi WIB. Perjalanan panjang pun harus dijalani eks kiper FC Utrecht tersebut.

Dalam unggahannya di Instagram, Maarten Paes harus tiga kali transit. Pertama transit dari Portland ke Dallas.

Kemudian Maarten Paes terbang dari Dallas ke Dubai, Uni Emirat Arab. Terakhir dari Dubai inilah Maarten paes akan tiba di Bahrain.

Berhubung baru tiba malam ini, Maarten Paes sudah melewati dua sesi latihan Timnas Indonesia. Tercatat, Shin Tae-yong sudah menggelar latihan pada Minggu 6 Oktober 2024 dan Senin 7 Oktober 2024.