Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat Tinggalkan Malaysia dan Pepet Vietnam Kelar Lawan Bahrain dan China?

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 120 dunia jika menang melawan Bahrain dna China. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa (8/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 129 dunia, berpotensi meninggalkan ranking FIFA Timnas Malaysia kelar melawan Bahrain (10 Oktober 2024) dan China (15 Oktober 2024) di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain dan China di kandang lawan sangat besar. Modalnya adalah kehadiran para pemain top di skuad Timnas Indonesia yang matang di kompetisi tertinggi Benua Biru seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, Thom Haye, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen dan banyak lagi.

(Suasana latihan Timnas Indonesia di Bahrain. (Foto: PSSI)

Menurut perhitungan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 16,89 poin di ranking FIFA jika menang atas Bahrain. Sementara itu, jika menang melawan China, skuad Garuda bakal meraup 15,54 poin.

Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA andai menang atas Bahrain dan China. Ditambahkan dengan poin Timnas Indonesia saat ini (1,124.18), perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA mencapai 1,156.61!

Kondisi itu membuat Timnas Indonesia berpotensi naik sembilan posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia! Bagaimana dengan Timnas Malaysia?

Skuad asuhan Pau Marti Vicente itu hanya menjalani satu pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2024. Sesuai jadwal, Paulo Josue dan kawan-kawan akan tandang ke markas tim peringkat 95 dunia, Selandia Baru, pada 14 Oktober 2024 siang WIB.