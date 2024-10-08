Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Ini Jelang Lawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Wahyu Prasetyo (kiri) berlatih serius di sesi latihan Timnas Indonesia di Bahrain bareng Calvin Verdonk. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebanyak empat pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Vikri dan Dimas Drajad.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain (10 Oktober 2024) dan China (15 Oktober 2024).

(Timnas Indonesia sudah mulai berlatih di Bahrain. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain Timnas Indonesia saja untuk dua laga di atas, Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret empat pemain.

Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama di atas berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho hingga Muhammad Ferarri.

Muhammad Ferarri disinyalir lebih dipilih Shin Tae-yong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab, bek Persija Jakarta ini tenaganya masih bisa diandalkan Shin Tae-yong di level Timnas Indonesia U-23, seperti turun di SEA Games 2025 dan Piala Asia U-23 2026.

Sementara Pratama Arhan, menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja Shayne Pattynama, Nathan Tjoe A-On hingga Calvin Verdonk.