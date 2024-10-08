Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Bikin Vietnam dan Malaysia Panik!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |06:03 WIB
Menang Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Bikin Vietnam dan Malaysia Panik!
Timnas Indonesia bisa bikin Malaysia dan Vietnam panik jika menang lawan Timnas Bahrain (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MENANG lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bikin Vietnam dan Malaysia panik. Sebab, itu akan menunjukkan progres signifikan!

Laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB di Stadion Nasional Bahrain, Riffa. Ini merupakan matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Jika menang, Indonesia akan bikin Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia panik. Betapa tidak, ranking FIFA keduanya berpotensi disalip Skuad Garuda!

Saat ini Indonesia menempati urutan 129 ranking FIFA dengan 1.124,17 poin. Andai menang melawan Bahrain, Tim Merah Putih akan mendapat tambahan 16,89 poin pada penghitungan ranking FIFA.

Itu artinya, Timnas Indonesia bisa melesat hingga tujuh anak tangga! Kenaikan pesat itu bakal membuat Vietnam dan Malaysia panik.

Posisi The Golden Star Warriors otomatis akan terancam jika Indonesia naik tujuh peringkat. Saat ini, Vietnam mengumpulkan 1.133,52 poin di tangga ke-116 ranking FIFA.

