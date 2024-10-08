Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Istri Pesepakbola Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Ratu Kecantikan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |04:15 WIB
5 Istri Pesepakbola Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Ratu Kecantikan!
Anna Lewandowska kerap curi perhatian. (Foto: Instagram/@annalewandowska)
A
A
A

5 istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada perempuan cantik yang pernah mengikuti ajang ratu kecantikan dunia.

Ya, pesona istri para pesepakbola berhasil memikat banyak pasang mata. Mereka pun akhirnya tak kalah terkenal dari sang suami tercinta. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan:

5. Victoria Beckham

Victoria Beckham

Salah satu istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan tentu saja Victoria Beckham. Dia merupakan istri dari eks pemain Manchester United, David Beckham.

Sejoli ini menikah pada 1999 di Irlandia. Pertemuan keduanya diawali saat Neckham masih bermain di Man United, sementara Victoria masih tergabung di grup vokal Spice Girl.

4. Anna Lewandowska

Anna Lewandowska

Kemudian, ada nama Anna Lewandowska. Dia merupakan istri dari bintang Barcelona, Robert Lewandowski.

Anna dan Lewadowski menikah pada Juni 2013. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putri cantik bernama Kiara dan Laura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Gagal ke Piala Dunia, Calvin Verdonk Tetap Dipuja LOSC Lille
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement