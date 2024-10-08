5 Istri Pesepakbola Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Ratu Kecantikan!

5 istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada perempuan cantik yang pernah mengikuti ajang ratu kecantikan dunia.

Ya, pesona istri para pesepakbola berhasil memikat banyak pasang mata. Mereka pun akhirnya tak kalah terkenal dari sang suami tercinta. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan:

5. Victoria Beckham





Salah satu istri pesepakbola top dunia yang cantiknya kebangetan tentu saja Victoria Beckham. Dia merupakan istri dari eks pemain Manchester United, David Beckham.

Sejoli ini menikah pada 1999 di Irlandia. Pertemuan keduanya diawali saat Neckham masih bermain di Man United, sementara Victoria masih tergabung di grup vokal Spice Girl.

4. Anna Lewandowska





Kemudian, ada nama Anna Lewandowska. Dia merupakan istri dari bintang Barcelona, Robert Lewandowski.

Anna dan Lewadowski menikah pada Juni 2013. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putri cantik bernama Kiara dan Laura.