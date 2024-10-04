5 Pesepakbola Top Dunia yang Namanya Diabadikan Jadi Nama Jalan, Nomor 1 Legenda Manchester United

TERNYATA ada 5 pesepakbola top dunia yang namanya diabadikan menjadi nama jalan. Biasanya hal itu terjadi di kampung halaman sang pemain dan sekadar nuntuk mengapresiasi keberhasilannya di dunia sepakbola.

Di Indonesia, ada banyak nama jalan yang berasa dari nama-nama pahlawan. Namun, di luar negeri sejumlaha nama jalan justru berasal dari nama pesepakbola terkenal yang biasanya memang berasal dari negara atau kampung halaman jalanan tersebut. Lantas penasaran siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Namanya Diabadikan Jadi Nama Jalan:

5. Diego Maradona





Maradona adalah legenda Timnas Argentina yang sangat terkenal di dunia. Tak hanya level timnas, Maradona merupakan salah satu pemain terhebat pernah yang bermain di Eropa.

Napoli menjadi salah satu klub beruntung karena pernah diperkuat oleh sang Maradona. Tak heran tim asal Italia itu pun mengganti nama stadionnya menjadi Stadion Diego Armando Maradona untuk menghormati legenda klub mereka.

4. Fernando Torres





Sama seperti Maradona, Torres juga menempel di sebuah stadion. Bedanya nama legenda Liverpool dan Atletico Madrid itu berada di sebuah stadion kecil di pinggir Madrid.

Estadio Fernando Torres diketahui menjadi milik klub Fuenlabrada. Ternyata, distrik itu merupakan tempat Torres lahir dan tumbuh besar.