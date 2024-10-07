Unggah Video Ini, FIFA Dukung Timnas Indonesia Kalahkan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Timnas Indonesia siap tempur melawan Bahrain di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

UNGGAH video kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday pertama Grup D Piala Asia 2007, apakah ini pertanda FIFA mendukung skuad Garuda agar mengalahkan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB?

“Kala Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain di Gelora Bung Karno pada tahun 2007. Bisakah tim Garuda mengulanginya minggu ini?” tulis akun @fifaworldcup.

(FIFA mengunggah video kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain di Piala Asia 2007. (Foto: Instagram/@fifaworldcup)

Laga tersebut merupakan kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Bahrain. Saat itu bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via Budi Sudarsono setelah menerima assist Firman Utina pada menit 14.

Berselang 13 menit, Bahrain menyamakan kedudukan lewat Sayed Jalal. Sampai akhirnya kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain dipastikan lewat gol Bambang Pamungkas di menit 64.

Lantas, bagaimana peluang Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain di Bahrain National Stadium? Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar.

Kehadiran pemain-pemain abroad macam Maarten Paes, Jay Idzes, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen dan Eliano Reijnders merupakan modal skuad Garuda mencuri tiga poin di kandang lawan. Di sisi lain, kualitas Bahrain tak terlalu istimewa.