Striker Kawakan Bahrain Waswas Hadapi Maarten Paes Cs: Tak Akan Mudah Lawan Timnas Indonesia!

RIFFA – Striker kawakan Timnas Bahrain, Ismail Abdullatif, waswas hadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia yakin duel melawan Maarten Paes cs takkan berjalan mudah.

Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

The Reds -julukan Timnas Bahrain- datang menghadapi Timnas Indonesia dengan modal yang kurang apik. Pasalnya, setelah menang 1-0 di markas Australia dalam laga pembuka Grup C, mereka dicukur habis 0-5 oleh Jepang di depan publik mereka sendiri.

Meski begitu, Bahrain masih duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan raihan tiga poin. Sedangkan Timnas Indonesia, mereka berada tepat di bawah mereka dengan torehan dua angka usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan kemudian bermain tanpa gol kontra Australia di Jakarta.

Abdullatif pun menegaskan bahwa Bahrain sudah melupakan kekalahan telak dari Jepang. Kata dia, tim asuhan Dragan Talajic itu siap untuk bangkit dan meraih hasil positif kontra Skuad Garuda.