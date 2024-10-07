Jadwal Siaran Langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI dan GTV!

JADWAL siaran langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di dua stasiun televisi milik MNC Group, yakni RCTI dan GTV.

Sebagian personel Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024 pagi WIB. Kemudian, mayoritas sisanya mendarat di Bahrain pada Senin, (7/10/2024) pagi dan siang WIB.

(Timnas Indonesia sudah menggelar latihan di Bahrain semalam. (Foto: PSSI)

Menurut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya Maarten Paes yang belum gabung sesi latihan Timnas Indonesia pada hari ini. Sebab, kiper 26 tahun itu baru berangkat dari Amerika Serikat pagi ini.

Berhubung mayoritas pemain sudah tiba, pelatih Shin Tae-yong sudah bisa menerapkan latihan taktik malam ini. Dengan begitu, para pemain Timnas Indonesia semakin siap mencuri kemenangan di markas Bahrain.

Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, sama sekali tak mau meremehkan Timnas Indonesia. Ia paham Timnas Indonesia sebagai tim yang kuat karena dihuni banyak pemain berkualitas.

Sekadar diketahui, sejumlah pemain Timnas Indonesia merumput di liga-liga top Eropa. Beberapa di antaranya Jay Idzes bersama Venezia FC, Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Thom Haye (Almere City), Mees Hilgers (FC Twente), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) dan lain-lain.