Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Striker Timnas Indonesia Berpostur Tinggi Jelang Lawan Bahrain dan China, Nomor 1 Rafael Struick

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |10:36 WIB
4 Striker Timnas Indonesia Berpostur Tinggi Jelang Lawan Bahrain dan China, Nomor 1 Rafael Struick
Rafael Struick (9) termasuk striker Timnas Indonesia berpostur tinggi (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

BERIKUT empat striker Timnas Indonesia berpostur tinggi jelang lawan Bahrain dan China. Tentu, yang paling tinggi di antara mereka adalah Rafael Struick.

Demi menghadapi dua laga away tersebut, pelatih Shin Tae-yong memanggil sejumlah penyerang berpostur tinggi. Alasannya jelas, agar Tim Merah Putih bisa memainkan banyak strategi termasuk dengan upaya penyerangan lewat bola-bola atas.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Bukan hanya itu, salah satu lawan Timnas Indonesia, yakni Timnas Bahrain juga memiliki pemain dengan postur yang tinggi. Untuk itu, Skuad Garuda juga perlu memiliki beberapa pemain tinggi di lini depan.

Lalu, siapa saja empat striker tinggi itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Striker Timnas Indonesia Berpostur Tinggi Jelang Lawan Bahrain dan China

4. Dimas Drajad

Dimas Drajad

Dimas Drajad menjadi salah satu talenta lokal yang kembali dibawa Shin Tae-yong pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Striker berusia 27 tahun milik Persib Bandung itu memiliki postur yang cukup tinggi, yakni setinggi 1,78 meter.

Bukan sebatas tinggi, Dimas juga memiliki penempatan posisi yang baik. Untuk itu, wajar jika dirinya dipercaya untuk ikut bergabung ke Timnas Indonesia selalu.

3. Hokky Caraka

Hokky Caraka

Salah satu talenta muda potensial, Hokky Caraka, kembali dibawa Shin Tae-yong. Penyerang PSS Sleman berusia 20 tahun itu akan diplot untuk menjadi salah satu juru gedor untuk menembus pertahanan Bahrain dan China.

Selain dikenal dengan kecepatan dan skill olah bola yang dimiliki, Hokky juga memiliki postur yang cukup bagus. Eks punggawa Timnas Indonesia U-20 itu memiliki postur setinggi 1,80 meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176588/kapan_babak_5_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_bergulir-odxl_large.jpeg
Kapan Babak 5 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bergulir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176578/simak_hasil_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_termasuk_laga_islandia_vs_prancis_yang_berakhir_2_2-IhXZ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Islandia vs Prancis 2-2, Swedia Gagal Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176562/patrick_kluivert-sPaH_large.jpg
Segini Gaji dan Kontrak Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176541/patrick_kluivert-7bUB_large.jpg
Komentar Patrick Kluivert Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026: Percaya Proses!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632081/indra-sjafri-kecewa-timnas-indonesia-gagal-menang-lawan-india-di-uji-coba-sea-games-2025-ytz.webp
Indra Sjafri Kecewa Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan India di Uji Coba SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/para_pemain_cape_verde.jpg
Daftar 22 Negara Lolos Piala Dunia 2026, Terkini Cape Verde Cetak Sejarah 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement