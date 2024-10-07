4 Striker Timnas Indonesia Berpostur Tinggi Jelang Lawan Bahrain dan China, Nomor 1 Rafael Struick

BERIKUT empat striker Timnas Indonesia berpostur tinggi jelang lawan Bahrain dan China. Tentu, yang paling tinggi di antara mereka adalah Rafael Struick.

Demi menghadapi dua laga away tersebut, pelatih Shin Tae-yong memanggil sejumlah penyerang berpostur tinggi. Alasannya jelas, agar Tim Merah Putih bisa memainkan banyak strategi termasuk dengan upaya penyerangan lewat bola-bola atas.

Bukan hanya itu, salah satu lawan Timnas Indonesia, yakni Timnas Bahrain juga memiliki pemain dengan postur yang tinggi. Untuk itu, Skuad Garuda juga perlu memiliki beberapa pemain tinggi di lini depan.

Lalu, siapa saja empat striker tinggi itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Striker Timnas Indonesia Berpostur Tinggi Jelang Lawan Bahrain dan China

4. Dimas Drajad





Dimas Drajad menjadi salah satu talenta lokal yang kembali dibawa Shin Tae-yong pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Striker berusia 27 tahun milik Persib Bandung itu memiliki postur yang cukup tinggi, yakni setinggi 1,78 meter.

Bukan sebatas tinggi, Dimas juga memiliki penempatan posisi yang baik. Untuk itu, wajar jika dirinya dipercaya untuk ikut bergabung ke Timnas Indonesia selalu.

3. Hokky Caraka





Salah satu talenta muda potensial, Hokky Caraka, kembali dibawa Shin Tae-yong. Penyerang PSS Sleman berusia 20 tahun itu akan diplot untuk menjadi salah satu juru gedor untuk menembus pertahanan Bahrain dan China.

Selain dikenal dengan kecepatan dan skill olah bola yang dimiliki, Hokky juga memiliki postur yang cukup bagus. Eks punggawa Timnas Indonesia U-20 itu memiliki postur setinggi 1,80 meter.