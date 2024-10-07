Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Bahrain, Nomor 1 Kapten Jay Idzes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |09:33 WIB
4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Bahrain, Nomor 1 Kapten Jay Idzes!
Sandy Walsh (kedua dari kiri), 1 dari 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah tiba di Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sudah tiba di Bahrain. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Pemain-pemain Liga 1 2024-2025 yang dipanggil telah tiba di Bahrain. Selain itu, sejumlah pemain abroad seperti Marselino Ferdinan (Oxford United) dan Pratama Arhan (Suwon FC) terpantau sudah ikut berlatih bersama skuad asuhan Shin Tae-yong.

Bagaimana dengan pemain-pemain keturunan? Sejumlah pemain yang telah membela sang klub pada 4 dan 5 Oktober 2024 sudah tiba di Bahrain. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah tiba di Bahrain:

4. Sandy Walsh

Sandy Walsh tampil menggunakan kumis

Sandy Walsh bermain 35 menit saat KV Mechelen menang 5-0 atas OH Leuven di lanjutan Liga 1 Belgia 2024-2025 pada Sabtu, 5 Oktober 2024 malam WIB. Beberapa jam setelah pertandingan, Sandy Walsh langsung terbang dari Belgia ke Bahrain.

Ia pun sudah terlihat berlatih bersama skuad Timnas Indonesia pada Minggu, 6 Oktober 2024 malam WIB. Sandy Walsh tampil beda kali ini, yang mana terlihat mencukur brewoknya dan tinggal menyisakan kumis di bagian wajahnya.

3. Thom Haye

Thom Haye

Thom Haye main penuh saat sang klub, Almere City, kalah 0-1 dari Willem II di pekan kedelapan Eredivisie 2024-2025 pada Sabtu, 5 Oktober 2024 malam WIB.

Kelar pertandingan, gelandang 29 tahun itu langsung berangkat dari Belanda ke Bahrain. Dalam perjalananannya kali ini Thom Haye tidak sendirian.

Halaman:
1 2
      
