Persib Bandung Belum Pernah Menang di AFC Champions League 2 2024-2025, Nick Kuipers Bicara Peluang Lolos dari Fase Grup

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers, soroti nasib timnya yang belum pernah menang di AFC Champions League 2 2024-2025. Dia menegaskan tetap optimis denga kiprah timnya timnya hingga bisa lolos dari fase grup, meski belum pernah merasakan kemenangan sejauh ini.

Persib sudah melakoni dua laga di AFC Champions League 2 2024-2025. Hasilnya, Persib Bandung kalah dari Port FC dengan skor 0-1 dan skor yang sama saat bertandang ke markas Zhejiang FC di China.

Nick Kuipers memastikan peluang untuk lolos dari fase grup masih terbuka. Sebab, Persib Bandung masih menyisakan empat laga.

Bek asal Belanda ini optimis Persib Bandung bisa memanfaatkan empat pertandingan sisa nanti. Sehingga tim berjulukan Maung Bandung ini bisa lolos ke babak selanjutnya.

“Kami masih memiliki empat pertandingan di depan, masih banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi, kita lihat nanti apa yang akan dilakukan,” ujar Nick Kuipers, Senin (7/10/2024).

“Meski ini sulit, tapi masih ada peluang. Tentu kami akan melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan itu,” tegasnya.