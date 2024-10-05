Skuad Persib Bandung Langsung Diliburkan Usai Tandang ke Markas Zhejiang FC

BANDUNG – Skuad Persib Bandung langsung diliburkan usai laga tandang ke markas Zhejiang FC. Pelatih Bojan Hodak memberi waktu libur setidaknya tiga hari.

Pria asal Kroasia itu menjelaskan, libur diberikan karena selama ini para pemainnya sudah menjalani banyak pertandingan dengan jadwal yang padat. Tak hanya di Liga 1, jadwal padat juga dihadapi di AFC Champions League 2 2024-2025.

“Sekarang pemain mendapatkan libur selama tiga hari,” kata Hodak, dikutip Sabtu (5/10/2024).

“Setelah melakukan perjalanan (dari China), setelah itu pemain akan diliburkan selama tiga hari karena mereka memainkan banyak pertandingan dan juga banyak berlatih selama satu bulan terakhir,” imbuhnya.

Hodak merasa ini waktu yang tepat untuk memberikan jatah para pemainnya beristirahat. Sebab, setelah melawan Zhejiang FC, Liga 1 2024-2025 mengalami jeda karena memasuki FIFA Matchday.

Tercatat, setelah melawan Zhejiang FC, Persib akan menghadapi laga selanjutnya melawan Persebaya Surabaya pada 18 Oktober 2024. Artinya, banyak waktu yang dimiliki tim berjulukan Maung Bandung ini sebelum menghadapi laga ke delapan Liga 1 2024-2025.