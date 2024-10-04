Persib Bandung Kalah 0-1 dari Zhejiang FC, Bojan Hodak Tetap Lempar Pujian kepada Marc Klok Cs

ZHEJIANG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap lempar pujian kepada Marc Klok cs, meski kalah dari Zhejiang FC dalam laga kedua Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Menurutnya, para pemain Persib Bandung sudah menampilkan aksi terbaik.

Ya, Persib kalah dengan skor 0-1 atas Zhejiang FC dalam laga yang digelar di Huanglong Sports Center, Hangzhou, Zhejiang, China, Kamis 3 Oktober 2024 malam WIB. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Jean Kouassi pada menit ke-71.

Mendapati kekalahan ini, Bojan Hodak merasa perlu memberikan pujian kepada para pemain Persib. Pasalnya, para pemainnya dinilainya sudah memainkan permainan bagus sepanjang pertandingan.

“Kecuali satu peluang yang didapat mereka di babak pertama, saya rasa tidak ada kesempatan berbahaya yang bisa mereka dapat,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Bojan Hodak pun membuktikan Persib memiliki beberapa kesempatan. Namun disayangkan, tidak bisa menghasilkan gol hingga peluit panjang dibunyikan.

“Karena kesalahan individual, karena kebobolan gol, dan pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini,” jelas pelatih asal Kroasia itu.