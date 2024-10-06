Jelang Bela Timnas Indonesia, Thom Haye Dibuat Jengkel Gara-Gara Almere City Kalah Lagi

ALMERE – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, jengkel karena klubnya, Almere City, harus mendapat kekalahan lagi. Hal ini dirasakan Thom Haye jelang dirinya membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Almere City dikalahkan Willem II 0-1 di pekan kedelapan Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Yanmar Stadion, Almere, Belanda pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Gol semata wayang untuk tim tamu dicatatkan oleh Amar Fatah (78’). Kekalahan ini membuat Almere City kembali gagal mengemas tiga poin. Tim besutan Hedwiges Maduro itu saat ini berada di posisi 17 klasemen usai menelan kekalahan dan dua kali imbang.

Selepas laga melawan Willem II, Thom tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya terhadap Almere City. Menurutnya, Almere City banyak membuang peluang hampir dalam setiap pertandingan.

“Sekarang mulai menjadi sangat sulit. Selama tiga pertandingan berturut-turut kami memiliki lebih banyak peluang (mencetak gol) dibandingkan lawan,” kata Thom dikutip dari Soccernews NL, Minggu (6/10/2024).