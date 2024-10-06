Statistik Mentereng Bintang Timnas Indonesia Shayne Pattynama saat Bawa KAS Eupen Menang 2-1 atas RFC Seraing

STATISTIK mentereng dicatatkan bintang Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, saat bawa KAS Eupen menang 2-1 atas RFC Seraing. Shayne berhasil menunjukkan permainan defensif-ofensif yang baik.

Ya, KAS Eupen sukses menundukkan RFC Seraing 2-1 dalam lanjutan pekan ketujuh Liga 2 Belgia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stade du Pairay, Seraing, Belgia pada Minggu (6/10/2024) dini hari WIB.

Tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Pape Moussa Fall (11’). Namun, KAS Eupen berhasil comeback via sepasang gol yang dicatatkan oleh Yentl Van Genechten (53’), dan Emrehan Gedikli (78’).

Dalam pertandingan itu, Shayne dimainkan selama 81 menit sebelum digantikan Teddy Alloh. Bek kiri Timnas Indonesia itu tampil impresif dengan saat bertahan dan menyerang dalam laga tersebut.

Saat membantu pertahanan, Shayne berhasil membukukan tiga sapuan, satu intersep, dan dua tekel krusial. Pemain berusia 26 tahun itu juga sukses memenangkan dua dari tiga kali duel dengan pemain RFC Seraing.