Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Mentereng Bintang Timnas Indonesia Shayne Pattynama saat Bawa KAS Eupen Menang 2-1 atas RFC Seraing

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |12:04 WIB
Statistik Mentereng Bintang Timnas Indonesia Shayne Pattynama saat Bawa KAS Eupen Menang 2-1 atas RFC Seraing
Shayne Pattynama kala membela KAS Eupen. (Foto: KAS Eupen)
A
A
A

STATISTIK mentereng dicatatkan bintang Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, saat bawa KAS Eupen menang 2-1 atas RFC Seraing. Shayne berhasil menunjukkan permainan defensif-ofensif yang baik.

Ya, KAS Eupen sukses menundukkan RFC Seraing 2-1 dalam lanjutan pekan ketujuh Liga 2 Belgia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stade du Pairay, Seraing, Belgia pada Minggu (6/10/2024) dini hari WIB.

Shayne Pattynama

Tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Pape Moussa Fall (11’). Namun, KAS Eupen berhasil comeback via sepasang gol yang dicatatkan oleh Yentl Van Genechten (53’), dan Emrehan Gedikli (78’).

Dalam pertandingan itu, Shayne dimainkan selama 81 menit sebelum digantikan Teddy Alloh. Bek kiri Timnas Indonesia itu tampil impresif dengan saat bertahan dan menyerang dalam laga tersebut.

Saat membantu pertahanan, Shayne berhasil membukukan tiga sapuan, satu intersep, dan dua tekel krusial. Pemain berusia 26 tahun itu juga sukses memenangkan dua dari tiga kali duel dengan pemain RFC Seraing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631461/nonton-european-qualifiers-202526-di-vision--belanda-hingga-jerman-beraksi-lxr.webp
Nonton European Qualifiers 2025/26 di VISION+ : Belanda hingga Jerman Beraksi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement