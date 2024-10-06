Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Berkelas Manajer Timnas Indonesia soal Bahrain yang Ungkit Kemenangan 10-0 atas Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |11:37 WIB
Respons Berkelas Manajer Timnas Indonesia soal Bahrain yang Ungkit Kemenangan 10-0 atas Skuad Garuda
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS berkelas diberikan manajer Timnas Indonesia, Sumardji, soal Bahrain yang ungkit kemenangan 10-0 atas Skuad Garuda. Sumardji menegaskan Timnas Indonesia siap menjawab psywar itu dengan membawa pulang tiga poin.

Ya, Bahrain mengungkit kemenangan besar atas Indonesia dengan skor 10-0 menjelang pertemuan kedua tim di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

Timnas Indonesia

Pertandingan ini menjadi kedua kalinya Skuad Garuda mampir ke Bahrain. Sebelumnya, skuad Garuda harus mendapat kenangan buruk pada 12 tahun lalu.

Ya, Timnas Indonesia pernah digulung Bahrain (0-10) di stadion yang sama pada 2012. Kala itu, Irfan Bachdim dan kolega harus tunduk 10 gol tanpa balas pada Kualifikasi Piala Dunia 2014.

Menjelang pertemuan kedua tim di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, baik suporter maupun media Bahrain mulai mengungkit momen buruk bagi Indonesia itu. Bahkan, Federasi Sepakbola Bahrain dikabarkan masih menyimpan foto kemenangan besar atas Indonesia itu di kantornya.

