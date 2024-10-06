Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Gandeng KBRI Pastikan Keamanan Timnas Indonesia di Bahrain, Pasukan Shin Tae-yong Bakal Dapat Pengamanan Ekstra

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |10:20 WIB
PSSI Gandeng KBRI Pastikan Keamanan Timnas Indonesia di Bahrain, Pasukan Shin Tae-yong Bakal Dapat Pengamanan Ekstra
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA PSSI menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bahrain guna memastikan keamanan Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan pasukan Shin Tae-yong bakal mendapat pengamanan ekstra selama di Bahrain.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Timnas Indonesia

Untuk diketahui, saat ini situasi di Timur Tengah sedang memanas setelah eskalasi konflik yang melibatkan Palestina, Israel, Lebanon, dan Iran meningkat. Jarak Bahrain yang cukup dekat dengan Iran membuat keamanan untuk Timnas Indonesia harus diperketat.

Sumardji mengatakan, PSSI sudah berkoordinasi dengan KBRI Bahrain mengenai hal ini. Sumardji mengaku sudah meminta pihak KBRI Bahrain untuk memberikan pengamanan ekstra kepada pasukan Shin Tae-yong.

“Secara khusus, kebetulan kemarin kami berangkatkan setim bersama dengan satu orang ke sana untuk koordinasi dengan KBRI,” jelas Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176393/timnas_indonesia_diminta_lawan_malaysia_pada_november_2025_pssi-ECLb_large.jpg
Timnas Indonesia Diminta Lawan Malaysia pada FIFA Matchday November 2025, Alex Pastoor yang Ambil Alih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176382/patrick_kluivert_disebut_tak_lebih_baik_dari_pelatih_tarkam_okezone-Qaux_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Kalah Jago dari Pelatih Tarkam, Layak Dipecat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176380/patrick_kluivert-xm0C_large.jpg
Pengamat Malaysia Sentil PSSI soal Ganti Pelatih ke Patrick Kluivert, Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176379/cristian_gonzales-vxPa_large.jpg
Cristian Gonzales: 1 Orang Bunuh Impian 270 Juta Masyarakat Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631415/rapor-merah-patrick-kluivert-dibacakan-netizen-taktik-enggak-jalan-katanya-tim-kepelatihan-terbaik-lbi.jpg
Rapor Merah Patrick Kluivert Dibacakan Netizen: Taktik Enggak Jalan, Katanya Tim Kepelatihan Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia.jpg
Pengamat Asing Sebut Pergantian STY ke Kluivert Penyebab Kegagalan Indonesia ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement