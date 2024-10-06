PSSI Gandeng KBRI Pastikan Keamanan Timnas Indonesia di Bahrain, Pasukan Shin Tae-yong Bakal Dapat Pengamanan Ekstra

JAKARTA – PSSI menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bahrain guna memastikan keamanan Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan pasukan Shin Tae-yong bakal mendapat pengamanan ekstra selama di Bahrain.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Untuk diketahui, saat ini situasi di Timur Tengah sedang memanas setelah eskalasi konflik yang melibatkan Palestina, Israel, Lebanon, dan Iran meningkat. Jarak Bahrain yang cukup dekat dengan Iran membuat keamanan untuk Timnas Indonesia harus diperketat.

Sumardji mengatakan, PSSI sudah berkoordinasi dengan KBRI Bahrain mengenai hal ini. Sumardji mengaku sudah meminta pihak KBRI Bahrain untuk memberikan pengamanan ekstra kepada pasukan Shin Tae-yong.

“Secara khusus, kebetulan kemarin kami berangkatkan setim bersama dengan satu orang ke sana untuk koordinasi dengan KBRI,” jelas Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).