SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Gugup, Rafael Struick Cerita Proses Adaptasinya di Brisbane Roar FC

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |18:09 WIB
Sempat Gugup, Rafael Struick Cerita Proses Adaptasinya di Brisbane Roar FC
Rafael Struick bercerita masa adaptasinya bersama Brisbane Roar FC
BRISBANE – Rafael Struick mengaku sempat merasa gugup saat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di Brisbane Roar FC. Beruntung, segala sesuatunya berjalan baik sejauh ini.

Struick direkrut oleh Brisbane Roar dari ADO Den Haag pada pertengahan September 2024. Ini menjadi kali pertama baginya berkarier di luar Belanda setelah bertahun-tahun berada di Negeri Kincir Angin.

Rafael Struick

Oleh karena itu, adaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu hal yang menjadi fokusnya setelah bergabung dengan klub Liga Australia (A-League) itu. Struick mengaku proses penyesuaiannya sejauh ini berlangsung mulus.

“Ya saya baru tanda tangan kontrak sekitar dua minggu lalu, dan saya sudah bergabung bersama tim sekitar satu minggu lebih,” papar Struick, mengutip dari kanal Youtube Brisbane Roar, Sabtu (5/10/2024).

“Saya sangat senang berada di sini, beberapa hari ini saya sedang proses adaptasi dengan waktu dan cuaca disini, tapi sejauh ini berjalan dengan baik,” imbuh pemain berusia 21 tahun itu.

Selain lingkungan dan cuaca, Struick juga harus beradaptasi dengan rekan-rekan di tim barunya. Ternyata, ia sempat merasa gugup menjalaninya.

Kendati demikian, Struick tak mengalami masalah apapun. Pasalnya, rekan-rekan setimnya yang baru menerimanya dengan baik seperti keluarga.

