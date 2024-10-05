Kisah Bintang Timnas Indonesia Rafael Struick yang Siap Buka Lembaran Baru Bersama Brisbane Roar

KISAH bintang Timnas Indonesia, Rafael Struick, yang siap buka lembaran baru bersama Brisbane Roar. Dia yakin betul klub asal Australia itu punya rencana bagus untuknya.

Seperti diketahui, Rafael Struick resmi berlabuh dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar pada pada 16 September 2024. Ini menjadi pengalaman pertama striker berusia 21 tahun itu berkiprah di luar Belanda.

Pemain Timnas Indonesia itu sudah berbicara banyak dengan pelatih dan tim kepelatihan di sana. Menurutnya, Brisbane Roar merupakan pilihan yang tepat untuknya. Sebab, Rafael Struick mengungkapkan bahwa tim asal Australia itu memiliki rencana yang bagus dalam pengembangan kariernya.

“Saya berbicara dengan pelatih di sini, dan juga staf. Mereka sangat positif, mereka punya rencana yang bagus untuk saya,” kata Struick, dilansir dari kanal Youtube Brisbane Roar, Sabtu (5/10/2024).

“Saya berbicara dengan orang-orang di sekitar saya dan saya pikir itu yang terbaik untuk saya dan klub,” sambungnya.

Rafael Struick bercerita bahwa dirinya cukup gugup ketika pertama kali bergabung dengan Brisbane Roar. Hal yang wajar, mengingat dia berada di lingkungan yang baru. Akan tetapi, dia sangat senang karena para pemain dan staf pelatih menyambutnya dengan hangat.