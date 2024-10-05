Tak Bisa Dampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China, Nova Arianto Kirim Doa Terbaik

NOVA Arianto tak bisa dampingi Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski begitu, Nova tetap pun memberi doa terbaik untuk Timnas Indonesia.

Ya, Nova Arianto harus absen mendampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berlaga melawan Bahrain dan China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nova harus absen bukan tanpa alasan.

Pasalnya, Nova saat ini juga tengah fokus memoles Timnas Indonesia U-17 yang sedang menatap babak Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ajang itu akan berlangsung di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024.

“Iya tidak bisa dampingi coach Shin,” tutur Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/10/2024).

Meski absen, asisten Shin Tae-yong itu menaruh harapan besar pada Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 44 tahun ini berharap Jordi Amat dan kolega bisa meraih hasil manis di dua laga melawan Bahrain dan China demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

“Yang pastinya semoga Timnas Indonesia bermain maksimal dan terus membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, sesuai harapan kita semua,” harap Nova.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Lalu setelah itu, Skuad Garuda akan bertolak melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.