Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Bisa Dampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China, Nova Arianto Kirim Doa Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |13:07 WIB
Tak Bisa Dampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China, Nova Arianto Kirim Doa Terbaik
Shin Tae-yong dan Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

NOVA Arianto tak bisa dampingi Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski begitu, Nova tetap pun memberi doa terbaik untuk Timnas Indonesia.

Ya, Nova Arianto harus absen mendampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berlaga melawan Bahrain dan China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nova harus absen bukan tanpa alasan.

Nova Arianto

Pasalnya, Nova saat ini juga tengah fokus memoles Timnas Indonesia U-17 yang sedang menatap babak Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ajang itu akan berlangsung di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024.

“Iya tidak bisa dampingi coach Shin,” tutur Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/10/2024).

Meski absen, asisten Shin Tae-yong itu menaruh harapan besar pada Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 44 tahun ini berharap Jordi Amat dan kolega bisa meraih hasil manis di dua laga melawan Bahrain dan China demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

“Yang pastinya semoga Timnas Indonesia bermain maksimal dan terus membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, sesuai harapan kita semua,” harap Nova.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Lalu setelah itu, Skuad Garuda akan bertolak melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pemain_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Minta Timnas Indonesia Move On, Fokus Penuh ke Laga Hidup Mati Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement