HOME BOLA LIGA SPANYOL

Madrid Terancam, Villarreal Siap Geser Posisi El Real! Nonton Streaming di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |15:15 WIB
Madrid Terancam, Villarreal Siap Geser Posisi El Real! Nonton Streaming di Vision+
Saksikan laga-laga Liga Spanyol 2024-2025 hanya di Vision+ (Foto: La Liga)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan sengit untuk menempati puncak klasemen LA Liga 2024/25 akan hadir di minggu ini, Real Madrid akan berlaga melawan Villarreal pada Minggu, (6/10) pukul 01.55 WIB di Santiago Bernabeu. Pertandingan ini dapat disaksikan dengan klik di sini.

Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim, mengingat Villarreal hanya terpaut 1 poin dari El Real. Bukan tidak mungkin bagi Villarreal untuk menyalip dan mendekati Barcelona yang saat ini memimpin klasemen dengan 21 poin.

Atletico Madrid vs Real Madrid

Tak terkalahkan di La Liga, hasil imbang tentu tidak akan memuaskan para pendukungnya, Real Madrid harus menurunkan skuad terbaiknya dan bermain maksimal untuk meraih kemenangan dalam laga ini, demi menjaga jarak dari ancaman turun dari posisi kedua dan semakin menjauh dari puncak klasemen.

