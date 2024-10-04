3 Cara Curang China demi Kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Tuduhan Aneh!

SEBANYAK 3 cara curang China demi mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, China akan menjamu Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Kemenangan dibidik China yang kalah di dua laga awal Grup C (dibantai Jepang 0-7 dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi). Potensi China kalah di matchday ketiga Grup C juga sangat besar, mengingat mereka main di markas lawan (Australia).

Karena itu, sejumlah cara curang disiapkan mereka agar bisa menumbangkan Timnas Indonesia di matchday keempat. Lantas, apa saja cara curang yang dimaksud?

Berikut 3 cara curang China demi mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Main di Ujung Dunia

(Stadion Qingdao jadi venue laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@stadiumdesign)

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia digelar di Stadion Qingdao yang terletak di Kota Qingdao, China. Secara jarak, Qingdao dan ibu kota negara China, Beijing, sangatlah jauh (660 km).

Namun, PSSI sudah melakukan antisipasi. Mereka menyewa pesawat agar perjalanan dari Bahrain ke Qingdao dapat dapat ditempuh secepat mungkin (sebelum menghadapi China, Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain).

2. Tiket Mahal untuk Suporter Timnas Indonesia





Harga tiket paling murah untuk laga China vs Timnas Indonesia adalah 280 Yuan atau sekira Rp614 ribu. Nominal ini jauh lebih mahal ketimbang saat China menjamu Thailand pada Juni 2024, yang mana dibanderol di angka 180 Yuan atau setara Rp390 ribu.

Disinyalir, ini merupakan salah satu strategi mereka menghalau agar suporter Timnas Indonesia tak datang langsung ke stadion.