Live di GTV! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia siap hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/justinhubner5)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dipastikan tayang di GTV. Laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain tersebut tepatnya akan dimainkan pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain untuk memperkuat Garuda saat melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Dari 27 pemain, ada dua nama yang paling dinanti para fans Garuda.

Kedua nama yang dimaksud adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Pasalnya kedua pemain tersebut akan menjalani laga debutnya sebagai pemain Timnas Indonesia.

Sebagai informasi, Mees dan Eliano menjadi dua pemain keturunan terbaru yang sukses dinaturalisasi oleh PSSI. Kehadiran Mees sendiri akan memperkuat lini pertahanan Garuda.

Pasalnya Mees Hilgers merupakan bek andalan klub Belanda, FC Twente, sehingga pengalamannya jelas akan sangat bermanfaat untuk pasukan STY. Lalu Eliano merupakan penggawa dari klub Belanda juga, yakni PEC Zwolle.

Eliano sejatinya merupakan pemain fullback kanan. Namun, ia kerap bermain sebagai winger dan kemungkinan di Timnas Indonesia ia akan dipasangkan sebagai winger.