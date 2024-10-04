Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Disebut Pulih Awal November 2024, Absen Perkuat Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:37 WIB
Maarten Paes diperkirakan pulih awal November 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
Maarten Paes diperkirakan pulih awal November 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
MAARTEN Paes disebut pulih dari cedera awal November 2024 dan kabar ini mengejutkan pencinta Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan laman FotMob, tepatnya di bagian profil Maarten Paes.

“Cedera pergelangan tangan dari 2 Oktober 2024. Diharapkan kembali awal November 2024,” tulis FotMob, Jumat (4/10/2024).

Maarten Paes diperkirakan pulih awal November 2024. (Foto: FotMob)

(Maarten Paes diperkirakan pulih awal November 2024. (Foto: FotMob)

Kabar cederanya Maarten Paes beredar beberapa menit sebelum kick off laga San Jose Earthquakes vs FC Dallas di lanjutan Major League Soccer (MLS) 2024 pada Kamis, 3 Oktober 2024 malam WIB. Di hari tersebut diumumkan FC Dallas bahwa mereka tidak memainkan Maarten Paes karena mengalami cedera ringan.

Karena cuma cedera ringan inilah, PSSI memastikan tetap membawa Maarten Paes dalam lawatan ke markas Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024. Namun, menjadi percuma jika Maarten Paes dibawa tapi tak bisa dimainkan pelatih Timnas Indonesia, Sihin Tae-yong.

Sekarang harapannya Maarten Paes bisa pulih sesegera mungkin. Sebab, tenaga penjaga gawang 26 tahun itu dibutuhkan Timnas Indonesia saat menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Bahrain dan China.

Jika Maarten Paes bermain, Jay Idzes dan para pemain lain dipercaya akan tumbuh kepercayaan dirinya. Dengan begitu, mereka lebih tenang dalam menggalang pertahanan maupun membangun serangan.

