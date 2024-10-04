Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shayne Pattynama Dapat Dukungan dari KAS Eupen Usai Nomor Punggungnya Dipakai Mees Hilgers di Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |10:09 WIB
Shayne Pattynama Dapat Dukungan dari KAS Eupen Usai Nomor Punggungnya Dipakai Mees Hilgers di Timnas Indonesia
Shayne Pattynama dapat dukungan dari KAS Eupen setelah nomor punggungnya dipakai Mees Hilgers (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

SHAYNE Pattynama dapat dukungan dari KAS Eupen usai nomor punggungnya dipakai Mees Hilgers di Timnas Indonesia. Mereka tak ingin sang pemain merasa down.

Nama Pattynama masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Mereka disiapkan untuk menghadapi Timnas Bahrain dan Timnas China pada matchday tiga serta empat Grup C putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shayne Pattynama

KAS Eupen mengumumkan pemanggilan tersebut. Mereka lantas mendoakan yang terbaik untuk Pattynama lewat akun media sosial Instagram @kaseupenofficial.

“Garuda memanggil Shayne Pattynama untuk pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan bahrain dan China,” tulis KAS Eupen, dikutip Jumat (4/10/2024).

“Semoga beruntung, Shayne!” lanjut klub yang pernah diperkuat Jordi Amat itu.

Yang menarik, dalam unggahan tersebut ada foto Pattynama dengan nomor punggung favoritnya yakni 20. Angka tersebut juga belum lama terlihat dalam sesi pemotretan Mees Hilgers.

Halaman:
1 2
      
