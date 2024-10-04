Shayne Pattynama Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, KAS Eupen Doakan Sukses di Kualifikasi Piala Dunia 2026

SHAYNE Pattynama turut dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Klub Shayne Pattynama, yakni KAS Eupen, pun langsung bereaksi.

KAS Eupen mendoakan Shayne Pattynama dan Timnas Indonesia sukses di dua laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Harapan itu ditulis oleh KAS Eupen di akun Instagram resminya (@kaseupenofficial), Kamis (3/10/2024).

“Garuda memanggil Shayne Pattynama, untuk pertandingan kualifikasi melawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia,” tulis KAS Eupen, dikutip pada Jumat (4/10/2024).

“Semoga beruntung, Shayne!” tambah tulisan tersebut.

Untuk diketahui, Shayne Pattynama masuk daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Shayne masuk dalam jajaran pemain bertahan yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong.