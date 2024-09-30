Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zhejiang FC vs Persib Bandung, Marc Klok Soroti Cuaca Dingin di China

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:33 WIB
Zhejiang FC vs Persib Bandung, Marc Klok Soroti Cuaca Dingin di China
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HANGZHOU – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menatap antusias laga Zhejiang FC vs Persib Bandung. Dia pun membicarakan soal persiapan Persib, termasuk soal kondisi cuaca di China.

Ya, Persib akan melanjutkan perjalanannya di ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Kali ini, pasukan asuhan Bojan Hodak itu akan melawan klub asal China, yakni Zhejiang FC.

Marc Klok

Laga Zhejiang FC vs Persib Bandung akan digelar di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Marc Klok pun sudah tak sabar melakoni laga tersbeut.

Sebab, ini akan menjadi pengalaman pertama Klok bermain bersama Persib Bandung di China dengan tajuk AFC Champions League 2. Tak ayal, dia makin antusias menatap laga tandang tersebut.

“Saya merasa sangat senang untuk menghadapi pertandingan itu. Kami akan pergi ke sana dan menjadi pengalaman baru. Ini Liga Champions (ACL), laga tandang juga,” ungkap Marc Klok, Senin (30/9/2024).

Marc Klok pun kemudian menyoroti kondisi cuaca di China. Diketahui, China saat ini tengah bersuhu dingin.

Halaman:
1 2
      
