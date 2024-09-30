Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Shin Tae-yong: Level Kita Bukan Asia Tenggara Lagi

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong#mce_temp_url# ikut senang melihat Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri lolos ke Piala Asia U-20 2025. STY pun tampak senang karena kini Timnas Indonesia sudah tak bermain di kawasan ASEAN lagi, melainkan level Asia.

Shin Tae-yong turut memantau perjuangan tim asuhan Indra Sjafri itu lolos ke Piala Asia U-20 2025. Menurutnya, Garuda Nusantara lolos dengan perjuangan yang tidak main-main.

Sebab, Timnas Indonesia U-20 berusaha meraih hasil maksimal dalam fase Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 di Jakarta. Lolosnya Garuda Nusantara itu ke Piala Asia U-20 itu menandakan kini level Timnas Indonesia bukan Asia Tenggara lagi.

"Memang kerja keras semuanya. Walaupun cuaca sangat panas tetapi kita lolos ke Piala Asia, bukan lagi ASEAN," kata Shin Tae-yong di Jakarta, dikutip Senin (30/9/2024).

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan Timnas Indonesia U-20 jangan mudah berpuas diri dengan pencapaian saat ini karena harus terus berbenah. Pasalnya, dia yakini tim itu akan menghadapi lawan-lawan yang lebih berkualitas dan syarat pengalaman dalam Piala Asia U-20, nanti.

"Harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain," katanya.