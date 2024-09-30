Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Vietnam Ngamuk Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025: Tahun Depan Nonton Timnas Indonesia U-20 dan Thailand U-20!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |06:53 WIB
Timnas Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025 secara dramatis. (Foto: VFF)
A
A
A

MASYARAKAT Vietnam di media sosial mengamuk setelah tahu Timnas Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. Mereka pun harus rela menjadi penonton karena ada dua wakil Asia Tenggara, Timnas Indonesia U-20 dan Thailand U-20 yang lolos Piala Asia U-20 2025.

“Laga kandang rasa laga tandang. Tahun depan Vietnam akan berdiam diri dan menyaksikan pertandingan Indonesia dan Thailand,” tulis akun Facebook Phero Nguyen yang meninggalkan komentar di kolom unggahan laman Facebook Federasi Sepakbola Vietnam (VFF).

Masyarakat Vietnam mengamuk Timnas Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Facebook VFF)

(Masyarakat Vietnam mengamuk Timnas Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Facebook VFF)

Timnas Vietnam U-20 kalah 0-1 dari Suriah U-20 di matchday pamungkas Grup A Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Minggu 29 September 2024 malam WIB. Hasil itu membuat Suriah U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup A dengan Koleksi 12 angka.

Sementara itu, Timnas Vietnam finis runner-up dengan raihan sembilan poin. Finis runner-up membuat skuad asuhan Hua Hien Vinh masih berpeluang lolos lewat jalur lima runner-up terbaik.

Di klasemen runner-up terbaik, koleksi poin Timnas Vietnam U-20 adalah enam poin dan selisih gol +5. Kenapa poin Timnas Vietnam U-20 cuma dihitung enam bukan sembilan di klasemen runner-up terbaik?

Dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik, hasil melawan tim juru kunci dari Grup A-E tidak masuk hitungan. Sebab, Grup A-E masing-masing dihuni lima tim, sedangkan F-J Cuma empat tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
