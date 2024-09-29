Timnas Vietnam U-20 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025 jika Kondisi Ini Terjadi

TIMNAS Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025 jika kondisi ini terjadi. Sekadar diketahui, Timnas Vietnam U-20 harus rela finis sebagai runner-up Grup A Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan Koleksi sembilan angka setelah kalah 0-1 dari Suriah U-20 di matchday pamungkas yang berlangsung pada Minggu, (29/9/2024) malam WIB.

Di sisi lain, Suriah U-20 finis sebagai juara Grup A dengan Koleksi 12 angka sekaligus memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-20 2025. Bagaimana dengan Timnas Vietnam U-20?

(Timnas Vietnam U-20 kalah 0-1 dari Suriah U-20. (Foto: Facebook VFF)

Sesuai regulasi, hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Berhubung Timnas Vietnam U-20 finis runner-up, skuad asuhan Hua Hien Vinh ini masih berpeluang lolos via jalur runner-up terbaik.

Di klasemen runner-up terbaik saat ini, Timnas Vietnam U-20 menempati posisi tiga dengan enam angka dan selisih gol +5. Kenapa Timnas Vietnam U-20 dicatat hanya mengemas enam angka di klasemen runner-up terbaik bukan sembilan poin?

Dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan. Hal itu berlaku bagi para kontestan Grup A-E, mengingat grup mereka berisikan lima tim.

Meski kini menempati posisi tiga klasemen runner-up terbaik, Timnas Vietnam U-20 belum aman. Nguyen Cong Phuong dan kawan-kawan bisa terlempar dari posisi lima besar klasemen runner-up terbaik jika kondisi ini terjadi.