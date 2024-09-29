Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-20 vs Suriah U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Kalah 0-1, Nasib Vietnam U-20 di Ujung Tanduk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:02 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-20 vs Suriah U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Kalah 0-1, Nasib Vietnam U-20 di Ujung Tanduk!
Timnas Vietnam U-20 kalah 0-1 dari Suriah U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: VFF)
A
A
A

HASIL Timnas Vietnam U-20 vs Suriah U-20 di Kualifikasi Piala Asia Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Setelah bermain 90 menit pertandingan di Lach Tray Stadium pada Minggu, (29/9/2024) malam WIB, Timnas Vietnam U-20 kalah 0-1 dari Suriah U-20.

Gol tunggal kemenangan Suriah U-20 dicetak pada menit ke-77. Berkat hasil ini, Suriah U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup A.

Timnas Vietnam U-20 tumbang 0-1 dari Suriah U-20. (Foto: Facebook VFF)

(Timnas Vietnam U-20 tumbang 0-1 dari Suriah U-20. (Foto: Facebook VFF)

Dari empat pertandingan, wakil Asia Barat ini selalu meraih kemenangan. Sementara itu, Timnas Vietnam U-20 finis runner-up dengan Koleksi sembilan angka.

Finis kedua membuat Timnas Vietnam U-20 masih berpeluang lolos ke Piala Asia U-20 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Sekadar diketahui, ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Penentuan siapa pengisi lima runner-up terbaik ini berdasarkan raihan poin masing-masing tim di fase grup. Untuk Timnas Vietnam U-20, mereka mengoleksi enam angka dengan selisih gol +5.

Di klasemen runner-up terbaik, hasil melawan tim juru kunci di Grup A-E tidak masuk hitungan. Alhasil, perolehan poin Timnas Vietnam U-20 di klasemen akhir runner-up terbaik adalah enam angka, bukan sembilan poin.

Halaman:
1 2
      
