Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Hari Ini: Timnas Vietnam U-20 vs Suriah U-20 hingga Irak U-20 vs Thailand U-20!

SEBANYAK 16 laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bakal berlangsung hari ini, Minggu (29/9/2024). Sejumlah pertandingan menarik pun tercipta, seperti Timnas Vietnam U-20 vs Suriah U-20, hingga Irak U-20 yang akan berjumpa Thailand U-20.

Pertama mari bahas laga Vietnam U-20 vs Suriah U-20. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada pukul 19.00 WIB.

Bisa dikatakan pertandingan tersebut begitu penting untuk kedua tim. Sebab baik Vietnam U-20 dan Suriah U-20 menjadi dua tim yang tersisa di Grup A yang masih bisa bersaing memperebutkan status juara grup.

Itu berarti laga tersebut akan menentukan siapa yang lolos langsung ke Piala Asia U-20 2025 di China pada tahun depan. Suriah U-20 pun sedikit diunggulkan karena cuma butuh imbang untuk menjadi juara Grup A.

Pasalnya meski sama-sama memiliki 9 poin dengan Vietnam U-20, Timnas Suriah U-20 unggul dalam hal selisih gol. Hal itulah yang membuat saat ini pun Suriah U-20 memimpin klasemen Grup A.

Lalu kondisi yang serupa terjadi di laga Irak U-20 vs Thailand U-20. Pasalnya kedua tim tersebut juga memperebutkan status juara Grup A di pertandingan yang terhelat di Stadion Buriram City, Thailand, pada pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 juga senasib dengan Thailand U-20 dan Vietnam U-20. Sebab Garuda Nusantara malam ini juga akan memperebutkan juara grup dengan melawan Yaman di laga pamungkas Grup F.