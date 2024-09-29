Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Hari Ini

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |13:12 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Hari Ini
Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim saling berhadapan di ajang Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menghadapi Yaman U-20 di Stadion Madya, Senayan, Minggu (29/9/2024). Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar pada Pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 wajib meraih kemenangan di laga nanti. Sebab kemenangan akan membawa Garuda Nusantara menjadi juara Grup F dengan sembilan poin. Jika itu terwujud, mereka akan tampil dalam pesta sepak bola Asia usia muda itu di China, pada Februari 2025.

 BACA JUGA:

Terkini, Timnas Indonesia U-20 berhasil mengalahkan Timnas Timor Leste U-20 dengan skor 3-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat 27 September 2024 malam WIB. Kemenangan itu membuat Skuad Garuda Nusantara berada di puncak klasemen sementara dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan.

Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven berharap dukungan para suporter Tanah Air saat menghadapi Yaman U-20 nanti. Jens Raven mengatakan kehadiran para suporter menjadi tambahan semangat sendiri bagi para penggawa Garuda Nusantara.

Halaman:
1 2
      
