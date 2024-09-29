Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Permalukan Yaman U-20, Begini Penampakan Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |09:42 WIB
Timnas Indonesia U-20 Permalukan Yaman U-20, Begini Penampakan Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025?
Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Asia U-20 2025. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JIKA Timnas Indonesia U-20 mempermalukan Yaman U-20 malam ini, Okezone mencoba membuat penampakan klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menjamu Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Setelah melakoni dua pertandingan Grup F, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama mengoleksi enam angka dan menempati posisi satu dan dua. Namun, Timnas Indonesia U-20 berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +6 berbanding +5 milik Yaman U-20.

Timnas Indonesia U-20 selangkah lagi lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia U-20 selangkah lagi lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Mereka pun takkan mungkin tergeser dari posisi dua besar karena tim peringkat tiga dan empat, Timor Leste U-20 dan Maladewa U-20 sama-sama belum mengemas poin. Karena itu, jika menang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 otomatis lolos ke Piala Asia U-20 2025. Menurut regulasi, hanya juara grup (10 negara) yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.

Selain juara grup, juga ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-20 2025. Untuk menentukan siapa saja penghuni lima runner-up terbaik, AFC membuatkan klasemen runner-up terbaik.

Klasemen runner-up terbaik ini diisi tim-tim yang finis di posisi dua di masing-masing grup. Jika Yaman U-20 kalah 0-1 atau selisih satu gol dari Timnas Indonesia U-20, apakah Yaman U-20 tetap lolos ke Piala Asia U-20 2025?

Jika cuma kalah 0-1 atau tumbang selisih satu gol, Yaman U-20 diprediksi tetap lolos dengan finis di posisi empat atau lima klasemen akhir runner-up terbaik. Irak U-20 dan Vietnam U-20 yang saat ini menempati posisi satu dan dua klasemen runner-up terbaik, takkan tergeser dari posisi dua besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/50/1663669/petinju-dunia-anthony-joshua-pensiun-usai-kecelakaan-mobil-laj.webp
Petinju Dunia Anthony Joshua Pensiun usai Kecelakaan Mobil?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Malaysia Open 2026: Sabar/Reza Singkirkan Rekan Senegara, Tiket 16 Besar di Tangan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement