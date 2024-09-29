Timnas Indonesia U-20 Permalukan Yaman U-20, Begini Penampakan Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025?

JIKA Timnas Indonesia U-20 mempermalukan Yaman U-20 malam ini, Okezone mencoba membuat penampakan klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menjamu Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Setelah melakoni dua pertandingan Grup F, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama mengoleksi enam angka dan menempati posisi satu dan dua. Namun, Timnas Indonesia U-20 berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +6 berbanding +5 milik Yaman U-20.

(Timnas Indonesia U-20 selangkah lagi lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Mereka pun takkan mungkin tergeser dari posisi dua besar karena tim peringkat tiga dan empat, Timor Leste U-20 dan Maladewa U-20 sama-sama belum mengemas poin. Karena itu, jika menang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 otomatis lolos ke Piala Asia U-20 2025. Menurut regulasi, hanya juara grup (10 negara) yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.

Selain juara grup, juga ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-20 2025. Untuk menentukan siapa saja penghuni lima runner-up terbaik, AFC membuatkan klasemen runner-up terbaik.

Klasemen runner-up terbaik ini diisi tim-tim yang finis di posisi dua di masing-masing grup. Jika Yaman U-20 kalah 0-1 atau selisih satu gol dari Timnas Indonesia U-20, apakah Yaman U-20 tetap lolos ke Piala Asia U-20 2025?

Jika cuma kalah 0-1 atau tumbang selisih satu gol, Yaman U-20 diprediksi tetap lolos dengan finis di posisi empat atau lima klasemen akhir runner-up terbaik. Irak U-20 dan Vietnam U-20 yang saat ini menempati posisi satu dan dua klasemen runner-up terbaik, takkan tergeser dari posisi dua besar.