Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |08:32 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut jelas sangat sayang dilewatkan mengingat pertandingan pamungkas Grup F itu akan menentukan siapa juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 tinggal selangkah lagi mendapatkan tiket ke China untuk bermain di Piala Asia U-20 2025 pada tahun depan. Untuk bisa meraih tiket itu, Timnas Indonesia U-20 cuma butuh imbang atas Yaman dalam laga yang dimainkan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB nanti.

Pasalnya saat ini Timnas Indonesia U-20 sudah unggul selisih gol atas Yaman U-20 meski kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari dua kemenangan Grup F. Alasan itulah yang juga membuat Timnas Indonesia U-20 berada di puncak klasemen dan Yaman di urutan kedua.

Kendati hanya butuh imbang, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tetap menargetkan kemenangan. Pasalnya hal itu baik untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi para penggawa Garuda Nusantara.

Indra Sjafri, pelatih Timnas Indonesia U-20

“Mungkin beberapa rencana permainan harus direncanakan dengan baik besok, tetapi kita tetap dengan target utama kita, kita harus memenangkan pertandingan di akhir besok melawan Yaman,” jelas Indra Sjafri, dikutip Minggu (29/9/2024).

“Dan tentu plan B-nya minimal imbang, tetapi persiapan tim tetap harus untuk bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069674/kisah-miris-timnas-vietnam-u-20-gagal-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-untuk-pertama-kali-sejak-2008-pFaJwpb3i1.jpg
Kisah Miris Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos ke Piala Asia U-20 2025 untuk Pertama Kali sejak 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069534/bangga-timnas-indonesia-u-20-lolos-piala-asia-u-20-2025-shin-tae-yong-beri-selamat-kepada-indra-sjafri-9d4wVtm7E1.jpg
Bangga Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Shin Tae-yong Beri Selamat kepada Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069221/kisah-tragis-timnas-vietnam-u-20-yang-rontok-di-fase-grup-piala-aff-u-19-2024-dan-gagal-lolos-piala-asia-u-20-2025-wxA9GWIVlW.jpg
Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069200/lihat-lini-belakang-timnas-indonesia-u-20-rapuh-shin-tae-yong-sarankan-indra-sjafri-naturalisasi-pemain-bertahan-8mfxIo8lje.jpg
Lihat Lini Belakang Timnas Indonesia U-20 Rapuh, Shin Tae-yong Sarankan Indra Sjafri Naturalisasi Pemain Bertahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/11/1663573/kisah-masa-kecil-john-herdman-pernah-dipukuli-tumbuh-dengan-masalah-kesehatan-mental-tzl.webp
Kisah Masa Kecil John Herdman: Pernah Dipukuli, Tumbuh dengan Masalah Kesehatan Mental
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/bek_timnas_indonesia_jay_idzes_tampil_solid_saat_m.jpg
Pelatih Sassuolo Minta Jay Idzes Cs Belajar dari Kekalahan Telak Vs Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement