Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut jelas sangat sayang dilewatkan mengingat pertandingan pamungkas Grup F itu akan menentukan siapa juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 tinggal selangkah lagi mendapatkan tiket ke China untuk bermain di Piala Asia U-20 2025 pada tahun depan. Untuk bisa meraih tiket itu, Timnas Indonesia U-20 cuma butuh imbang atas Yaman dalam laga yang dimainkan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB nanti.

Pasalnya saat ini Timnas Indonesia U-20 sudah unggul selisih gol atas Yaman U-20 meski kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari dua kemenangan Grup F. Alasan itulah yang juga membuat Timnas Indonesia U-20 berada di puncak klasemen dan Yaman di urutan kedua.

Kendati hanya butuh imbang, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tetap menargetkan kemenangan. Pasalnya hal itu baik untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi para penggawa Garuda Nusantara.

“Mungkin beberapa rencana permainan harus direncanakan dengan baik besok, tetapi kita tetap dengan target utama kita, kita harus memenangkan pertandingan di akhir besok melawan Yaman,” jelas Indra Sjafri, dikutip Minggu (29/9/2024).

“Dan tentu plan B-nya minimal imbang, tetapi persiapan tim tetap harus untuk bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.